رئيس وزراء الأردن:تقديم الخدمات للاجئين السوريين لم يعد سهلا

اطلق رئيس الوزراء ​الأردن​ي ​عمر الرزاز​ خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2019، لافتا إلى ان " الأردن يشكل نموذجا دوليا مميزا لدعم ​اللاجئين​، الا ان هذا الامر ليس بالسهل، حيث يشكل ​اللجوء السوري​ ضغطا كبيرا على الأردن، ولذلك دعى ​المجتمع الدولي​ لتقديم دعم ملموس للأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين".

واكد الرزاز ان تقديم الخدمات للاجئين لم يعد سهلا في قطاعات التعليم و​الكهرباء​.

وعن عودة ​اللاجئين السوريين​، قال الرزاز إن كثير من السوريين لا يرغبون في العودة لعدم وضوح الظروف في بلادهم.