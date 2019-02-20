رئيس وزراء الأردن:تقديم الخدمات للاجئين السوريين لم يعد سهلا

اطلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2019، لافتا إلى ان " الأردن يشكل نموذجا دوليا مميزا لدعم اللاجئين، الا ان هذا الامر ليس بالسهل، حيث يشكل اللجوء السوري ضغطا كبيرا على الأردن، ولذلك دعى المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس للأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين".
واكد الرزاز ان تقديم الخدمات للاجئين لم يعد سهلا في قطاعات التعليم والكهرباء.
وعن عودة اللاجئين السوريين، قال الرزاز إن كثير من السوريين لا يرغبون في العودة لعدم وضوح الظروف في بلادهم.
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