سفيرة أميركا بوارسو تطالب إسرائيل بالاعتذار لبولندا

أعلنت السفيرة الأميركية في بولندا جورجيت موسباكر أنه يتعين على القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاعتذار لبولندا عن تصريحات أدلى بها وذلك تعليقا على خلاف دبلوماسي بين البلدين.
ولفتت موسباكر للصحفيين إلى انه "شعرت بأنه ينبغي على حليفين قويين مثل إسرائيل وبولندا، وهما بالقطع حليفان قويان للولايات المتحدة، ألا يستخدمان مثل هذا الخطاب".
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