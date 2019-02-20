روحاني: التوترات مع أميركا في ذروتها وقمة وارسو بشأن إيران والشرق الأوسط فاشلة

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، أنّ "التوترات مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ذروتها، والقمة الأميركية في ​وارسو​ بشأن إيران و​الشرق الأوسط​ فاشلة".

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