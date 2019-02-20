قوى الأمن: تدابير سير مساء اليوم من ساحة الدكوانة باتجاه الجديدة

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بلدية الدكوانة بالتعاون مع إحدى الشركات، ستقوم بتركيب أعمدة إنارة على الطريق الممتد من ساحة الدكوانة باتجاه الجديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة 21:00 من تاريخ اليوم 20 شباط 2019 ولحين الانتهاء".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على الطريق المذكورة، وتحويله إلى الطرقات الفرعية"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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