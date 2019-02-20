تابع المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ تحقيقاته، اليوم، في ملف الإهمال وهدر المال العام في مستشفى ​الفنار​ للأمراض العقلية والنفسية في منطقة المصيلح، فادعى على صاحبة المستشفى الدكتورة سمر اللبان وابنتها ساندرا وعلى مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة العامة​ الدكتور ​جوزف الحلو​، وأحال الملف مع الموقوفين الدكتور حلو وساندرا الى قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​ مرسال الحداد، وترك الدكتورة اللبان رهن التحقيق نظرا لتقدمها بالعمر (86 عاما).

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي ابراهيم ادعى على صاحبة مستشفى الفنار وابنتها ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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