بلدية صور: لعدم دفع فاتورة اشتراك الكهرباء قبل صدور التسعيرة من قبل الوزير

حذرت لجنة الكهرباء في بلدية صور في بيان المواطنين من دفع فاتورة اشتراك الكهرباء قبل صدور التسعيرة من قبل الوزير، والتي عادة ما تصدر في نهاية الشهر.
واحاطت المواطنين علما بعدم دفع الفاتورة قبل صدور تسعيرة الوزير وتعميمها من قبل لجنة الكهرباء في البلدية، على الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية صور، حرصا على عدم استغلال المواطنين".
كما نوهت بحق المواطنين في تقديم الشكاوي عبر الإتصال بالخط الساخن في الوزارة على الرقم 1739.
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