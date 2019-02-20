فيوليت الصفدي التقت لازاريني في زيارة تهنئة

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، في مكتبها، في زيارة تهنئة. وجرى خلال الإجتماع عرض لسبل التعاون بين الوزارة ومنظمة ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية.

وأكد لازاريني حرص ​المجتمع الدولي​ على الإستقرار في لبنان من خلال خلق فرص تشكل عامل استقرار مجتمعي خصوصا في ما يتعلق بتمكين النساء والشباب اقتصاديا".

بدورها، عبرت خيرالله الصفدي عن فخرها بالإهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي ب​حكومة​ "الى العمل"، ودعم الأهداف التي ستعمل عليها وزارة شؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب والفئات التي تستهدفها.