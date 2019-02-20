أمطار متفرقة غدا وثلوج خفيفة ومتفرقة على ارتفاع 1300 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الصباحية ان يسيطر طقس متقلب وماطر أحياناً على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم وخلال الأيام القادمة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع تساقط للثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في الداخل كما تتساقط الثلوج المتفرقة والخفيفة على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
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