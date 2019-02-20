أمطار متفرقة غدا وثلوج خفيفة ومتفرقة على ارتفاع 1300 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس متقلب وماطر أحياناً على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم وخلال الأيام القادمة.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط ​الثلوج​ بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع تساقط للثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في الداخل كما تتساقط الثلوج المتفرقة والخفيفة على ارتفاع 1300 متر وما فوق.