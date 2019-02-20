اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ​الأمن العام​ وذلك إعتباراً من تاريخ 19/ 02/ 2019 ولغاية تاريخ 05/ 03/ 2019 .

واشارت الى ان الطلبات تُقدم في المديرية العامة للأمن العام، مبنى رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل ​قصر العدل​. لمزيد من المعلومات والإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة ​الإنترنت​ .