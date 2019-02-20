اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني الأمن العام وذلك إعتباراً من تاريخ 19/ 02/ 2019 ولغاية تاريخ 05/ 03/ 2019 .
واشارت الى ان الطلبات تُقدم في المديرية العامة للأمن العام، مبنى رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل. لمزيد من المعلومات والإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت .
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