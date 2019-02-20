اشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في ٢٠ شباط، الى ان العمل على تحرير الإنسان من الخوف والحاجة هو الطريقة الفضلى لتحقيق العدالة الإجتماعية، إنه طريقنا وخطة عملنا في الحكومة الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: العمل على تحرير الإنسان من الخوف والحاجة طريقنا وخطة عملنا في الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.