لازاريني التقى الصفدي وأكد حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في لبنان

أكّد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، عقب زيارته وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي، في مكتبها لتهنئتها، "حرص ​المجتمع الدولي​ على الاستقرار في لبنان، من خلال خلق فرص تشكّل عامل استقرار مجتمعي، خصوصًا في ما يتعلّق بتمكين النساء والشباب اقتصاديًّا".

بدورها، عبّرت الصفدي عن فخرها بـ"الاهتمام الّذي يوليه المجتمع الدولي ب​حكومة​ "إلى العمل"، ودعم الأهداف الّتي ستعمل عليها وزارة شؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب والفئات الّتي تستهدفها".

وجرى خلال الإجتماع عرض لسبل التعاون بين الوزارة ومنظمة ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية.

كما التقت الصفدي وفدًا من "جمعية الأهل لدعم التوحد في لبنان- (AAA)" برئاسة غادة حايك مخول ورئيسة الجالية القبرصية في لبنان ستيلا حبيبي، مقدّمين لها التهنئة. وتمنّى الوفد لها التوفيق بمهامها الوزارية.