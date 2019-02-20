لازاريني التقى الصفدي وأكد حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في لبنان

أكّد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، عقب زيارته وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، في مكتبها لتهنئتها، "حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في لبنان، من خلال خلق فرص تشكّل عامل استقرار مجتمعي، خصوصًا في ما يتعلّق بتمكين النساء والشباب اقتصاديًّا".
بدورها، عبّرت الصفدي عن فخرها بـ"الاهتمام الّذي يوليه المجتمع الدولي بحكومة "إلى العمل"، ودعم الأهداف الّتي ستعمل عليها وزارة شؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب والفئات الّتي تستهدفها".
وجرى خلال الإجتماع عرض لسبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
كما التقت الصفدي وفدًا من "جمعية الأهل لدعم التوحد في لبنان- (AAA)" برئاسة غادة حايك مخول ورئيسة الجالية القبرصية في لبنان ستيلا حبيبي، مقدّمين لها التهنئة. وتمنّى الوفد لها التوفيق بمهامها الوزارية.
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