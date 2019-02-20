العثور على جثة شاب داخل جوال مربوط بحجر في رشاح بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

‎عثر سائق أثناء تطهير رشاح مشتهر بمدينة طوخ، اليوم الأربعاء، على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مقتولا داخل جوال.

جرى نقل الجثة للمستشفى، وبدء البحث لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من سائق كراكة تطهير الرشاحات التابعة لوزارة الري بوجود جثة برشاح مشتهر.

انتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره مقتولا بعدة طلقات وموضوعا في جوال "خيش"، مربوط بحجر كبير داخل الجوال حتى لا يطفو على سطح المياه.

وأثناء تطهير سائق الكراكة الترعة فوجئ بظهور الجثة، كما تبين أن الجثة ليست متحللة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق‎.