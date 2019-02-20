من خارج الصندوق.. وزير التعليم يتحدث عن حلول أزمة كثافة الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مشكلة الكثافات الطلابية متراكمة منذ سنوات، والزيادة السنوية في أعداد السكان تلتهم كل الموارد، مشيرًا إلى أن الوازرة تحاول إيجاد حلول خارج الصندوق تحجتاج موافقات كل الأجهزة؛ لتتمكن من حلها خلال ثلاث سنوات، من خلال العمل على مستوى الجمهورية في آن واحد.

وبحسب بيان صحفي، جاء هذا خلال لقاء الوزير بمجموعة من الطلاب على هامش زيارته مدارس محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام الثانوية المعدل وتفعيل استخدام أجهزة "التابلت".

وأضاف شوقي، أن الوزارة تسرع قطاع التطوير وتختصر الزمن؛ لتواكب عميلة التطوير الأجيال في جميع المراحل.

وأوضح أن مشكلتنا ليست هينة، فدولة مثل سنغافورة بها 34 ألف معلم فقط، وفنلندا فها 64 ألف معلم، لكن مصر لديها مليون و300 ألف معلم، وبالتالي فإن هذه الدول تختلف عنا عند المقارنة، مؤكدًا أن ماتفعله مصر في التعليم لاقى إعجاب دول كثيرة تتواصل معنا الآن لنقل تجربة استخدام "التابلت" في العملية التعليمية.