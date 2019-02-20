ضبط بائع لحيازته 126 قطعة أثرية متنوعة داخل مسكنه بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بائع لحيازته 126 قطعة أثرية متنوعة داخل مسكنه قبل بيعها في أسيوط .

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، أفادت قيام "صالح ع. ص"- 31 سنة بائع، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، بحيازة بعض القطع الأثرية داخل مسكنه بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه ، وعُثر داخل مسكنه على حفرة مربعة الشكل بأبعاد (2م×2م) وعمق 4 أمتار وضُبط عدد من القطع التي يُشتبه في أثريتها 111 عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، 10 تماثيل من الحجر الجيري مختلفة الأطوال بين 10سم حتى 20سم تقريباً ، و تمثال على شكل قط جالس على قاعدة ذهبية اللون ، وتمثال نصف علوى لأحد ملوك الفراعنة ذهبي اللون على رأسه تاج أزرق اللون، 2 تمثال نصف علوى لسيدة على قاعدة باللون الذهبي، تمثال أنوبيس واقفاً على قاعدة ذهبية اللون، أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.