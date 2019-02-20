يبدأ بـ10 آلاف جنيه.. تسهيلات جديدة لحجز الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل شركات السياحة، تلقي طلبات الراغبين في حجز الحج السياحي، طبقا للضوابط المنظمة للحج هذا العام والتي اعتمدتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وتقدم وزارة السياحة وغرفة الشركات، تسهيلات لراغبي الحجز في الحج السياحي بهدف التيسير على المواطنين وجذبهم للتقدم بشكل سريع قبل غلق الباب يوم 17 مارس المقبل، وتتمثل في الآتي:

ـ تقديم المواطنين الراغبين في الحج جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، وتستكمل باقي الأوراق للفائزين بعد إجراء القرعة.

ـ يسدد الراغب في الحج، مبلغ جدية الحجز لمستوى خمس نجوم 20 ألف جنيه و15 ألف جنيه لمستوى أربع نجوم، و 10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري.

ـ يستكمل الحاج الفائز في القرعة، باقي قيمة البرنامج المتقدم له حسب كل مستوى.

ـ وضع آلية تسمح بإيداع واسترداد جدية الحجز من بنك مصر وفروعه بالمحافظات الأخرى.

وأشاد باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات، بقرار فتح الباب للحج السياحي مبكرا، بعد أن تضمن التقرير السنوي للغرفة أن من سلبيات موسم الحج العام الماضي تأخر فتح موقع تسجیل حجاج السیاحة عن الجھات الأخرى المنفذة للحج، وتضمن توصية بفتح الباب مبكرا وهو ما تم بالفعل والذي يعد المرة الأولى التي يتم فتح الباب فيها بهذه الفترة المبكرة قبل انطلاق الحج.

وأوضح السيسي، لمصراوي، اليوم، أن فتح الباب مبكرا، سهل تقديم المواطنين للشركات وإنهاء التسجيل وإجراء القرعة الإلكترونية دون مشاكل بجانب الميزة الكبرى بإتاحة الفرصة للشركات بإعداد برامجها بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات.