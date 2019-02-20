القوى العاملة: 10 مصريبن يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في استرداد مستحقات 4 مهندسين و6 عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الأربعاء، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف، أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظل على مدار عام كامل يتابع شكوى المصريين للحصول على مستحقاتهم النظامية حتى حصلوا عليها، وبلغ إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات على الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه "غازي" وأبدى تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.