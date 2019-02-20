السعودية تبدأ استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بعد إيقاف حوالي 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

كشفت مصادر مطلعة عن بدء السعودية في استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بعد إيقاف استمر حوالي ست سنوات .

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم الاربعاء عن المصادر قولها، إن أول دفعة ستصل قبل شهر رمضان المقبل أي بداية من شهر مايو المقبل، لافتة إلى أن فاتورة الاستقدام لم تحدد حتى الآن، إلا أنها رجحت أن تكون كلفة الاستقدام بين 5ر7 ألف إلى 8 آلاف ريال.

وأوضحت أن غالبية مكاتب الاستقدام الوطنية انتهت من التعاقد مع مكاتب التعاقدات في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، لافتة إلى أن السلطات الإثيوبية تشترط شهادة حسن السيرة والسلوك من خلال التوثيق من الأجهزة الأمنية، إضافة إلى توفير سكن لإيواء العمالة المنزلية بعد وصولها إلى المملكة.

وكانت وزارتي العمل والداخلية السعودية أصدرت قررا في عام 2013 بإيقاف استقدام العمالة الإثيوبية عقب ثلاث جرائم قتل ارتكبتها عاملات اثيوبيات بحق ثلاثة أطفال سعوديين.

وفي يناير الماضي اتفقت السلطات السعودية مع نظيرتها الاثيوبية على رفع قيمة راتب العمالة المنزلية الإثيوبية من 850 ريالا إلى 1000 ريال.

يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية في السعودية بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 42ر2 مليون عامل ، تشكل نسبة الذكور منهم 68 بالمئة بواقع 64ر1مليون عامل، فيما تمثل الإناث نحو 32 بالمئة من إجمالي العمالة المنزلية بـ 6ر781 ألف عاملة.