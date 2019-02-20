شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى لوزير التعليم حول آلية توزيع الفائزين بمسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن أزمة عجز المعلمين، متسائلا: هل مسابقة العقود المؤقتة ستعالج هذه الأزمة وتقضى عليها؟

وطالب تمراز فى تصريح لـ" الخليج 365" الوزارة بتقديم حصر دقيق وشامل حول نسبة العجز على مستوى الجمهورية، متابعا: هل هناك خطة وآلية لتوزيع المعلمين الفائزين بمسابقة العقود المؤقتة، وماذا لو استمرت الأزمة فى بعض المحافظات حتى بعد هذه الخطوة المحمودة من قبل الوزارة؟، هل هناك استعداد للتعامل مع هذه المشكلة حال ظهورها؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة فى العام المقبل، حتى لا تؤثر على المنظومة التعليمية التى تتبناها الوزارة والتى من المتوقع أن تعيد مصر للتصنيف العالمى فى التعليم مرة أخرى، خاصة وأن المعلم من أهم محاور التطوير ولابد من الاهتمام به والقضاء على أزمة العجز التى انعكست على الطلاب فى الفترة السابقة نهائيا.