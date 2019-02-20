ندوات تثقيفية وقوافل طبية لـ"مستقبل وطن" بعدد من المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب "مستقبل وطن" فى عدد من المحافظات، ندوات تثقيفية تحمل العديد من العناوين، ومنها "الشباب والتحديات رؤية 2030"، وذلك بمحافظات القاهرة والقليوبية والوادى الجديد، كما نظم الحزب بمحافظة الوادى الجديد قافلة طبية بمختلف التخصصات. ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب والتحديات رؤية 2030" بمقر الحزب بمنطقة الزيتون. كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال"، وذلك بإحدى القاعات بمدينة شبين القناطر. ومن جهتها، نظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المشاركة المجتمعية"، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة. كما نظمت قافلة طبية بمختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بقرية "غرب الموهوب" بمركز الداخلة.

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