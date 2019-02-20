"شقة فاضية وإثبات حالة".. كيف تعاملت الشرطة مع واقعة "سيدة البلكونة"؟

كتب - محمد شعبان:
كشفت مصادر أمنية الإجراءات التي اتبعتها أجهزة الأمن بالجيزة جراء واقعة الفيديو الذي تم تداوله أمس الاثنين لسيدة تتعلق بسور شرفة شقة بمنطقة فيصل، وعُرفت إعلاميا بـ"سيدة البلكونة".
وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي إن قوة من قسم شرطة الهرم وصلت محل البلاغ بشارع اللواء صبري المتفرع من شارع كعابيش، واستمعت لأقوال شهود العيان من الجيران.
أضافت المصادر أن القوة وجدت الشقة مغلقة دون العثور على أي من الزوجين، إذ انتقلت الزوجة إلى منزل أسرتها بمنطقة الزاوية الحمراء، وأنه تم تحرير محضر إثبات حالة مرفق بشهادات...
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