محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة موظف بالنيابة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة موظف في نيابة الخليفة للنصب على المواطنين.

بدأت تفاصيل القضية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد قيام "ش. ع" عاطل، بالنصب عليهم بزعم عمله موظفًا في النيابة، وقدرته على إنهاء أية أوراق أو قضايا متعلقة بهم مقابل مبالغ مالية.

ودلت التحريات على صحة الواقعة، وتبين أن المتهم أثناء إنهائه بعض الأوراق في النيابة سرق أوراق قضايا قديمة، وبدأ يستغلها ليوهم ضحاياه بأنه يعمل موظفًا في النيابة ولديه القدرة على حيازة القضايا، فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة العاجلة.