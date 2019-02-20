استقالة ثامنة تضرب حزب العمال البريطاني احتجاجا على قيادة "كوربين"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

استقالت عضوة في حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، من الحزب احتجاجا على أسلوب قيادة زعيم الحزب جيريمي كوربين، لتصبح بذلك ثامن عضو يستقيل من الحزب خلال الأيام القلائل الماضية.

وكتبت جوان ريان عبر موقع تويتر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "بعد أربعة عقود اتخذت قرارا صعبا للغاية بالاستقالة من حزب العمال. إنه أعظم شرف في حياتي أن أمثل شعب دائرة اينفيلد نورث".

وقالت: "سأواصل تمثيلهم والتحدث نيابة عنهم كعضوة في (المجموعة المستقلة) من أعضاء البرلمان".

وتأتي الاستقالة بعد أيام من إعلان الشرطة البريطانية أنها أجرت تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم كراهية معادية للسامية من جانب أعضاء في حزب العمال. ويشار إلى أن المزاعم بشأن معاداة السامية داخل حزب العمال أثيرت منذ عدة سنوات، وشملت مزاعم ضد كوربين.

وسارت ريان على خطى سبعة من زملائها في حزب العمال، من بينهم النجم الصاعد بالحزب تشوكا أومونا، الذي استقال من الحزب الثلاثاء وانتقد موقف الحزب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطريقة التعامل مع الاتجاهات المعادية للسامية داخل الحزب.