شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش 9 اتفاقات دولية فى مقدمتها "إقامة منطقة تجارية حرة إفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الأحد القادم، 9 تقارير بشأن اتفاقيات دولية هامة في مقدمتها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

وتشمل التقارير، المزمع مناقشتها الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكـاتب لجـان الشئـون العـربية، الخطـة والمـوازنـة والـدفــاع والأمـن القــومي، عـن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـةرقـم 3 لسنة 2019بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 / 4 / 2018، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطـة والمـوازنـة والـدفــاع والأمـن القــومي، عـنقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 4 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018.

كما تنظر الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان ، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ، الشئون الصحية ، التعليم والبحث العلمي ، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 560 لسنة 2018بشأن الموافقة علي إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18/3/2018، 1)، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكـان والمـرافق العـامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئـون الاقتصادية والعـلاقـات الخــــارجية عـنقــرار رئــيـس جمهـــورية مصـــر العــربيةرقم 538 لسنة 2018بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 9 / 2018.

وحسب جدول الأعمال تنظر الجلسة الأحد، أيضا تقريراللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم508 لسنة 2018بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 539 لسنة 2018بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/ 9 / 2018.

وأخيراً تنظر الجلسة،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 507 لسنة 2018بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018، علاوة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن قـرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 540 لسنة 2018بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25 / 7 / 2018.

يأتي ذلك جنباً إلي جنب، نظر الجلسة العامة المزمع عقدها الأحد القادم، 62 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس النواب في القضايا المختلفة.