فنزويلا تغلق حدودها البحرية والجيش يعلن حالة التأهب

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أغلقت فنزويلا حدودها البحرية مع كوراساو منعاً لاستخدام هذه الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة سواحلها الشمالية منطلقاً لإرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى أراضيها، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري فنزويلي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وردّاً على سؤال بشأن مدى صحّة معلومات تداولتها الصحافة المحليّة، ومفادها أنّ فنزويلا علّقت الرحلات البحرية بين موانئها وموانئ الجزر الهولندية الثلاث كوراساو وأروبا وبوناير، قال الأميرال فلاديمير كوينتيرو "هذا صحيح".
ولم يدل الأميرال كوينتيرو بأيتعليق إضافي.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً للبلاد واعترفت بشرعيته حوالى خمسين دولة تعهّد إدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدّسة على حدود فنزويلا السبت، متحدّياً بذلك الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يرفض السماح بدخول هذه المساعدات.
وبانتظار يوم السبت يتواصل تخزين المساعدات في كولومبيا بالقرب من الحدود مع فنزويلا، كما يعتزم
ويرفض مادورو السماح إدخال المساعدات الأمريكية على الرغم من حاجة البلاد الماسّة إليها، مبرّراً رفضه بأنّ هذه المساعدات هي ستار لخطة أميركية لغزو بلاده.
ولا تزال القيادة العسكرية في فنزويلا موالية لمادورو، وقد منعت حتى الآن إدخال المساعدات من كولومبيا.
وسبق لجوايدو وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعوا الجيش إلى التخلّي عن مادورو.
والثلاثاء حذّر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو من أنّ القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول حدود البلاد ... لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها"
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