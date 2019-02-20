توقعات الأبراج ليوم February 20, 2019

برج الحمل
مهنيا:ً تنفصل اليوم عن زملاء العمل وتجلس بمفردك لتتمكن من إنجاز مهامك في وقت سريع، ربما تحتاج إلى بعض الهدوء
عاطفياً: تمر بحالة من الاستقرار العاطفي وتتمكن من التقرب من الشريك بشكل أفضل، وانتظر تغيرات عديدة لمصلحتك في الأيام المقبلة
صحياً: حالتك الصحية جيدة وتتلقى علاجك بشكل منتظم، ربما تحتاج للعودة إلى ممارسة الرياضة مجدداً مع تشجيع صديقك المقرّب على ذلك
برج الثور
مهنياً: بدأت الالتزام في عملك بعض الشيء واستطعت الضغط على نفسك لتثبت للجميع أنك جدير بالمكانة التي وصلت إليها، لكن عليك بذل مجهود مضاعف
عاطفياً: حياتك العاطفية غير مستقرّة بسبب عدم إيمانك بالدور الكبير الذي يؤديه البقاء في علاقة ناجحة والالتزام بها وتحقيق الأهداف
صحياً: عليك البدء بالالتزام بنظام غذائي متوازن، فوزنك الزائد أصبح مثار سخرية، لذا عليك الإسراع حتلى لا تصل إلى مرحلة لا تتمكن فيها من السيطرة عليها
برج الجوزاء
مهنياً: بسبب حساسيتك الزائدة فإنك تتأثر بأي شىء يحدث في عملك، فمن الممكن أن يقلل من حماستك بمجرد سماع كلمة تزعجك أو تصرف من زميل لك لا يعجبك
عاطفياً: رومانسى إلى أعلى درجة، لكن لا تسمح لعاطفتك أن تسيطر عليك، فأنت تحب أن تعبّر عن مشاعرك لكن بالشكل الذي تريده أنت
صحياً: تتعرض لضغوط كثيرة في محيط عملك ما قد يسبب لك التوتر والقلق، عليك التخفيف من الأعمال الإضافية قدر المستطاع
برج السرطان
مهنياً: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك
عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة بينكما وتصفية النيات لعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها
برج الأسد
مهنياً: هذا اليوم هو الأفضل لك على الإطلاق، تمرّ ببعض التغيرات الطفيفة، إلا أنك لديك قدرة على السيطرة والتحكم في الأمور ومعالجتها بشكل صحيح
عاطفياً: علاقتك بالحبيب تبدو جيدة، لكنك تشعر اليوم بالتقصير تجاهه وخصوصاً أنك تمر بأوضاع نفسية معينة تمنعك من مشاركته الحياة والحب كما تتمنى
صحياً: على الرغم من أن أوضاعك الصحية ليست في مصلحتك بنسبة كبيرة، إلا أنك تشعر اليوم بأن حالتك ليست سيئة، لذا يجب أن تهتم قليلاً بنفسك
برج العذراء
مهنياً: تبدأ بتحقيق بعض المشروعات التي تخطط لها منذ مدةة، ما يشعرك بالراحة والسعادة وتحقيق ذاتك
عاطفياً: يجب أن تتصارح مع الشريك اليوم في المشاكل التي تواجهانها، مع ضرورة الاستماع جيدًا أحدكما للآخر بغية التوصل إلى حل
صحياً:حاول أن تفكر في الاهتمام بصحتك، وتحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوافق مع احتياجات جسمك
برج الميزان
مهنياً: تنفتح أبواب النجاح أمامك على مصاريعها وتعرف ازدهاراً في عملك، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة لن تتكرر
عاطفياً:لا تدخل الشريك في خلافات غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة تعترض طريقك
صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة
برج العقرب
مهنياً: نجاح المشاريع بتفوق يسلط الضوء على نجاحك الباهر، لكن حذار الثعالب المتسترة بأثواب الحملان
عاطفياً: الوحدة غير مستحبة، سارع إلى مراضاة الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة
صحياً: العصبية تهد صحتك بشكل واضح، والهدوء هو المطلوب لاستعادة راحتك والانسجام مع الأجواء المحيطة بك
برج القوس
مهنياً: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات ملأى بالتفاؤل بالجملة
عاطفياً: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل
صحياً: آن الوقت لتعتمد نظاماً غذائياً محدداً، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية
برج الجدي
مهنياً: تجنب قدر الإمكان استفزاز الزملاء، لأن ذلك سيولد لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين
عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك
صحياً: الخضار والفاكهة ضرورية في لائحة الطعام، والاكثار من بعضها قد لا يكون صحياً
برج الدلو
مهنياً: مواعيد ولقاءات بالجملة لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة إليك، لتحديد وجهتك المستقبلية
عاطفياً: عليك ان تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أسباب الخلاف بينكما
صحياً: يجب أن تكون مستعداً دائماً للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك
برج الحوت
مهنياً: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصاً انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل
عاطفياً: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار
صحياً: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 20, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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