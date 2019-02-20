شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: الخيار العسكري جاهز إذا لم يلتزم الحوثي بالاتفاق والان نبدء بالتفاصيل

فيما يبحث مجلس الأمن الدولي تطبيق اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية، بإحاطة يقدمها المبعوث الأممي مارتن غريفث، أكد عضو وفد الحكومة الشرعية المفاوض عسكر زَعيل أن ميليشيات الحوثي بدأت بعرقلة الاتفاق والمماطلة في تنفيذ مراحله الأولى بمدينة الحديدة عبر وضع شروط جديدة، وهددت الحكومة بالدخول في عمليات عسكرية صارمة دون أي اعتراض دولي.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمني، نجيب غلاب لـ«اليوم»: إن أداء الأمم المتحدة وزيارة غريفث المتكررة إلى صنعاء، أوضحت إصرار الميليشيات على تفسير بنية اتفاق بمالا يستند على قرارات مجلس الامن، مبيناً أن الحوثي يحاول امتصاص الضغوطات عبر موافقة جزئية للتنفيذ، وأكد أن الحكومة الشرعية ستدخل في عمليات عسكرية صارمة دون أي اعتراض دولي في حال لم تف الميليشيات بالتزاماتها.

» احتجاز شاحنات

من جهة أخرى، استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني - رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لـ 28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في المدخل الشرقي لمحافظة إب اليمنية، منها 13 شاحنة قادمة من محافظة عدن، وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات (الحديدة، حجة، المحويت، ريمه، صعدة، وتعز).

وطالب الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوطات اللازمة للإفراج عن تلك الشاحنات، وادانة الانتهاكات الاجرامية التي تمارسها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران يومياً بحق المساعدات الإغاثية والانسانية.

» دعوة للتحرك

ودعا وزير الادارة المحلية اليمني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إلى إدانة هذه الأعمال والرفع بتقارير إلى مجلس الأمن بهذا الشأن وممارسة كافة الضغوط الكفيلة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم تكرارها وعدم الصمت أمام ما تقوم به الميليشيات وتصنيفها كأكبر منتهك للأعمال الانسانية. وشدد المسؤول اليمني على أن المجتمع الدولي يجب أن يقف بجدية وحزم أمام الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية والتصرف العاجل والسريع إزاءها.

» تدمير صاروخ

ميدانيا، دمرت قوة الدفاع التابعة للتحالف العربي الثلاثاء، صاروخا أطلقه الحوثيون في سماء مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة اليمنية.

إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني أمس، تقدما جديدا في مواقع متفرقة من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن 4 كيلو فقط تفصل الجيش الوطني اليمني عن سوق الخميس بالمديرية بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة، لافتاً إلى أن قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.

وأكد العكيمي أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.