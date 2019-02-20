شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: الإخوان تعيش حالة ارتباك شديد بسبب ضرب القيادات الهاربين فى بعضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أسباب اتجاه قيادات الإخوان إلى تحريض عناصرهم على حمل السلاح، وتبنى العنف، مشيرة إلى أن بعض قيادات الجماعة نبرة التحريض فى الفترة الأخيرة للم شمل عناصرهم وإيهام الجميع أنهم قادرون على إحداث ارتباك فى داخل مصر.

وقالت مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الإخوان تعيش حالة ارتباك شديد الآن بسبب ضرب القيادات الهاربين فى بعضهم البعض، وحالة الانقسام الكبيرة التى تمر بها الجماعة فى الفترة الحالية.

ولفتت داليا زيادة، إلى أن هذا التحريض الإخوانى يتزايد خلال الفترة الحالية مع كل النجاحات التى حققتها مصر مؤخراً على مستوى العلاقات الدولية.