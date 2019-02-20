ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لامتحانات أولى ثانوي الالكترونية، فعملية تصحيحها لن يكون بإجابات نموذجية محددة.
وقال الوزير في تصريحات له على هامش زيارته لبورسعيد: إن المركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء لديه أساتذة أجلاء قادرين على وضع الامتحانات وتأليف بنوك الأسئلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي لن تعتمد على الإجابات النموذجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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