سلطات البرازيل تعلن إرسال مساعدات إلى فنزويلا بالتعاون مع الولايات المتحدة

أعلنت السلطات البرازيلية أنّها سترسل الى حدودها مع فنزويلا السبت المقبل مساعدات إنسانية موجّهة إلى جارتها الغارقة في أزمة سياسية واجتماعية حادّة، وذلك في إطار عملية يجري إعدادها "بالتعاون مع الولايات المتحدة".
وذكر المتحدّث باسم الرئاسة البرازيلية أوتافيو ريغو باروس أنّ المساعدات المكوّنة من أغذية وأدوية "ستكون متاحة في الأراضي البرازيلية، في بوا فيستا وباكارايما، لكي تجمعها حكومة خوان غوايدو"، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصّب نفسه رئيساً للبلاد واعترفت بشرعيته حوالى خمسين دولة.
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