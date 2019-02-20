رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول خلال استقباله ولي العهد السعودي

خرج رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن البروتوكول الحكومي المعتاد، واستقبل شخصيا ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي، وجرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ويرسل مسؤولا أو وزير دولة بدلا عنه.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار على مواقع التواصل الاجتماعي عن "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدا "بكسر البروتوكول" من جانب مودي ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلّم الطائرة.
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