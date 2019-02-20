السلطات في فنزويلا تغلق حدودها البحرية مع كوراساو

أعلنت السلطات في ​فنزويلا​ إغلاق حدودها البحرية مع كوراساو منعاً لاستخدام هذه ​الجزيرة​ الهولندية الواقعة قبالة سواحلها الشمالية منطلقاً لإرسال مساعدات إنسانية أميركية إلى أراضيها.

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