وزير الخارجية الموريتاني يستقبل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (اش ا): بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال لقائه أمس "الثلاثاء" في نواكشوط والسيد تياو إبراهيم الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر القضايا ذات الاهتمام المشترك. تجدر الاشارة الى ان المسئول الاممي تياو إبراهيم يعد احد كوادر موريتانيا وان القيادة السياسية في نواكشوط دعمت تعيينه في المركز الاممي.

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