إصابة 4 أشخاص في انهيار جليدى بسويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

أعلنت الشرطة السويسرية أن 4 أشخاص أصيبوا في أعقاب انهيار جليدي أمس الثلاثاء في منتجع كرانز مونتانا للتزلج في سويسرا.

وذكرت بوابة لو نوفاليست الإلكترونية الإخبارية نقلا عن العمدة المحلي نيكولاس فيرود قوله "إن ما بين 10 إلى 12 شخصا مازالوا في عداد المفقودين". فيما لم تؤكد الشرطة في المنطقة تلك الأرقام.

وقال رئيس عمليات الانقاذ كريستيان فارون في مؤتمر صحفي إن أحد المصابين يعاني من إصابات خطيرة، مضيفا أنه لا يزال هناك أشخاص آخرون مطمورين تحت الجليد.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث وفيات.

وأضاف فارون في المؤتمر إنه يشارك في عمليات البحث والانقاذ بمنتجع كرانز مونتانا للتزلج أكثر من 240 شخصا بالإضافة إلى عدد من الكلاب البوليسية المدربة والمروحيات.