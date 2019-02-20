محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إصابة عدد من المصلين واعتقل آخرون، الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء عليهم، وإطلاق الشرطة الفرنسية النار على شاب نفذ عمليات طعن في إحدى شوارع مدينة مارسيليا، ما أدى إلى جرح عدة أشخاص.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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