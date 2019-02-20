إسقاط جوي من «التحالف» دعماً لقبائل «حجور» في حجة

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

نفذ طيران «التحالف العربي» أول عملية إسناد لوجستي لقبائل «حجور» من خلال إنزال شحنة من العقاقير والأدوات الطبية والمؤن الغذائية، فيما صدت المقاومة الشعبية في «حجور»، أمس، عدداً من الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من عدة محاور، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر ميدانية، أن قبائل حجور صدوا هجوماً عنيفاً شنته الميليشيات أمس، بعد معارك ضارية خاضوها ضد الميليشيات في منطقتي «بني شهرس» و«المسيل»، شمال مديرية «كشر». وطبقاً للمصادر أسفرت المعارك عن مصرع 11 عنصراً حوثياً وعدد من الجرحى وإعطاب طقمين تابعين للميليشيات. بالتزامن نفذت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين على تجمعات الميليشيات في عزلة «بني شهر»، أسفرتا عن تدمير عربة عسكرية كانت تقصف المنطقة، وسقوط عدد من عناصرها قتلى وجرحى. وأكدت مصادر ميدانية وصول مئات المقاتلين من مديرية «وشحة» المحاذية لـ«بني شهر» رفداً للمقاومة المرابطة هناك. في غضون ذلك صدت مقاومة حجور عدداً من الهجمات التي شنتها الميليشيات من عدة محاور، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وكان مقاتلوا حجور أفشلوا 4 هجمات شنتها الميليشيات صباح أمس، في «جبل جمانة، وبني رسام، وبني شريه، والمالكي»، جنوب المديرية. ووفقاً للمصادر فإن الميليشيات كثفت تعزيزاتها في منطقتي «المندلة والعبيسة»، شرق مديرية كشر، في محاولة للسيطرة على موقعي «الحديتين والحوج»، واللذين تدور فيهما معارك ضارية. وأفادت المصادر أن الميليشيات بعد كسر شوكتها وإفشال هجماتها في عدة محاور وتكبدها خسائر فادحة، لجأت إلى قصف المنازل في القرى الآهلة بالسكان، بالمدفعية والصواريخ وقذائف الهاون. إلى ذلك، استهدفت طائرات التحالف العربي، أمس، خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة جهات بمحافظتي حجة وعمران، والمؤدية إلى مديرية «كشر»، وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف طال آليات عسكرية للميليشيات في مديرية «ألفح الشام»، وفي منطقة «الظهار» بمديرية «قفلة عُذَر»، وتجمعات لمقاتلي الحوثيين في جبل «الفصعة» بمديرية «كُحلان الشرف».

إلى ذلك، تمكنت قوات «التحالف العربي»، أمس، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منطقة آهلة بالسكان في الساحل الغربي لليمن. وقال مصدر عسكري، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «باتريوت» التابعة للتحالف العربي اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة. وطبقاً للمصدر، فإن الصاروخ البالستي الحوثي كان يستهدف مدينة المخا الساحلية الآهلة بالسكان قبيل أن تدمره الدفاعات الجوية للتحالف في ريف الخوخة.

وفي وقت سابق أمس، استهدفت الميليشيات قرية «المتينه» في «عزلة الجبلية» التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بصاروخي كاتيوشا وعدد من قذائف الهاون. وذكر بيان للمقاومة الوطنية اليمنية أن «قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي سقطت على قرية المُتينه بالتحيتا، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وجرح 8 آخرين في حصيلة أولية».

وفي الجوف، حرر الجيش اليمني مناطق جديدة في مديرية «خب والشعف» شمالي شرق المحافظة. وذكر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي «السليلة»، ومواقع أخرى بالقرب من مركز مديرية «خب والشعف»، عقب معارك خاضتها مع الميليشيات خلال الأيام الماضية. ولفت إلى أن 4 كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن «سوق الخميس» بالمديرية بعد أن صارت مطلة على منطقة «الرفحة». وأكد اللواء العكيمي أن المعارك كبدت الميليشيات خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، لافتاً إلى استمرار العملية حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.