العراق ينفي تسلل مئات «الدواعش» من سوريا

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

نفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلل عناصر من تنظيم «داعش» للعراق من الأراضي السورية. وقال المتحدث باسم‏? ?جهاز ?مكافحة ?الإرهاب ?صباح ?النعمان، إن «?الأنباء ?التي ?يتم ?تداولها ?بشأن? ?تسلل ?مئات ?الإرهابيين ?إلى ?الأراضي ?العراقية ?عارية ?عن ?الصحة ?وهدفها ?التأثير? ?على ?الوضع ?الأمني ?العام ?في ?البلد»?، ?لافتاً إلى ?أن ?هذه ?الأنباء ?تدخل ?ضمن? ?التنافس ?السياسي ?للتأثير ?على الإنجازات ?الأمنية ?المتحققة ?ضد ?تنظيم ?«داعش»? ?الإرهابي. وأضاف النعمان «لدى جهاز مكافحة الإرهاب خطط وتكتيكات جديدة مدعومة بتقنيات‏? ?حديثة ?لملاحقة ?ما ?تبقى ?من ?العناصر ?الإرهابية ?في ?الصحراء ?الغربية»، ?لافتاً? ?إلى ?أن ?الجهد ?الاستخباري ?لجهاز ?مكافحة ?الإرهاب ?تمكن ?من ?تدمير ?16 ?مضافة? ?للتنظيم ?في ?صحراء ?«الثرثار ?والقائم ?وبيجي» ?الشهر ?الماضي. وأشار ?إلى ?أن ?الحدود ?العراقية ?السورية ?مؤمنة ?بشكل ?تام ??من ?قبل ?قوات? ?الحدود ?العراقية ?فضلاً ?عن ?الطلعات ?الجوية، ?مؤكداً ?الاستمرار ?بمتابعة ?ومراقبة ?تحركات ?الإرهابيين ?في ?المناطق ?الصحراوية ?القريبة ?من? ?المنافذ ?الحدودية.

وكان مسؤول عسكري أميركي قد أكد في وقت سابق، أن أكثر من ألف عنصر من تنظيم ?«داعش» ??قد ?فروا ?من ?سوريا إلى ?مناطق ?الجبال ?والصحارى ?غرب ?العراق ?خلال ?الأشهر ?الستة ?الماضية ?وبحوزتهم نحو ?200 ?مليون? ?دولار ?نقداً.

إلى ذلك، ذكر بيان عسكري عراقي، أمس، أن مسلحين اختطفوا 12 عراقياً في منطقة صحراوية تقع بين محافظتي كربلاء والأنبار. وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن «مسلحين يستقلون سيارتي نقل نوع بيك أب قاموا بارتكاب جريمة خطف 12 مواطناً في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع نبات الكمأ في المناطق الصحراوية غربي ناحية النخيب». وذكر البيان «بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والأنبار». وباشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحدث على الفور باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث. وتشهد المناطق الصحراوية غربي العراق عملية جمع الكمأ بعد انتشارها بشكل كبيرة وطرحها للأسواق حيث تواجه إقبالاً كبيراً من الأهالي.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر عسكري عراقي، مقتل 4 من عناصر «داعش» وشرطيين اثنين في هجوم شنه عناصر التنظيم على نقطة تفتيش أمنية بإحدى القرى الواقعة جنوب الموصل. وقال المصدر إن «عناصر داعش شنوا هجوماً على نقطة تفتيش للشرطة العراقية في قرية كنعوص ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر داعش وشرطيين اثنين». وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطاً لعناصر «داعش» الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً.