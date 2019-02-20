كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، اليوم الثلاثاء 19 فبراير، أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد أرسلت قوات عسكرية تابعة للواء 73 مشاة إلى الجنوب الليبي من أجل تعزيز قوة الوحدات العسكرية بالجنوب.

وقال الخرطوش في تصريح خاص، إن "ثلاثة كتائب عسكرية تابعة للواء 73 مشاة قد تحركت باتجاه الجنوب الليبي بعد صدور أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي صالح القطعاني لتعزيز قوة الوحدات العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وتأمين كامل تراب الجنوب الليبي".



هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.