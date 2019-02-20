المغربي سايس يطرق أبواب التألق قبل”كان2019″..هل ينجح ولفرهامبتون في تجديد عقده؟

بدأت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، تحركاتها لتمديد عقد لاعب المنتخب الوطني رومان سايس، قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية “مصر 2019″، والتي ستشهد متابعة كبيرة للاعبين المتألقين بالبطولة القارية.

وحسب تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، فإن تألق سايس بالمباريات الأخيرة لفريقه، بعد عودته للرسمية، وضعت المسؤولين أمام خيار التمديد، تفادياً لأي سيناريوهات غير متوقعة، خصوصاً وأن عقد لاعب الأسود سينتهي الصيف المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تسريب أخبار عن اهتمام أندية من “الليغا” برومان سايس، سرعت من فتح الإدارة لباب المفاوضات معه ومع وكيل أعماله، ليستفيد النادي الإنجليزي من نسبة من صفقة إعارته مستقبلاً أو تسريحه بشكل نهائي.

هذا وسبق لفريق “كان” الفرنسي، الذي يمارس في الدوري الفرنسي الممتاز، تقديم عرض رسمي للنادي الإنجليزي من أجل ضم رومان سايس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بإصرار من مدرب الفريق فابيان ميركادال، لكن فريقه رفض تسريحه وأنهى الجدل حول مستقبله.

يشار، إلى أن لاعبي المنتخب الوطني المغربي يتنافسون بقوة على كسب مكانة بقائمة رونار للعرس الكروي القاري، الذي تبدأ الاستعدادات له بودية أمام منتخب الأرجنتين، حدد لها يوم 26 من شهر مارس المقبل موعداً، كأول اختبار ودي يسبق المعسكر الإعدادي الخاص بكأس الأمم.