ليون يفرض التعادل أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريقا ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني بدون أهداف (0-0)، ضمن أحداث مرحلة الذهاب بالدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسنحت أمام الفريقين فرصا تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنهما لم ينجح في ترجمة أي منها إلى أهداف.

وستقام مباراة الإياب في ملعب برشلونة "كامب نو" يوم 13 آذار/مارس المقبل.

مجريات المباراة

انطلقت المباراة ببداية ساخنة منذ الدقائق الأولى، فمع أول هجمة من جانب الفريق الكاتالوني، وصل عثمان ديمبلي بانفراد من الجهة اليسرى، ولكن فشل في افتتاح النتيجة بعدما خرجت تسديدته بعيدة عن المرمى.

وواصل البلوغرانا ضغطه الهجومي المبكر وفي الدقيقة الثالثة حصل ميسي على ركلة حرة مباشرة من موقع خطير، بعد عرقلته من حسام عوار الذي حصل على البطاقة الصفراء، ليعجز البرغوث عن إيداعها في الشباك.

واستعاد أصحاب الأرض توازنهم وبدأ وسط الملعب في امتلاك الكرة بواسطة ندومبيلي وعوار، بالإضافة لانطلاقات ديباي التي تصدى لها الدفاع الكاتالوني باقتدار.

ووصل الفريق الفرنسي بأول كرة خطيرة على مرمى برشلونة، حيث استغل تيرير غياب ضغط لاعبي البارسا ليسدد صاروخية لامست أصابع تير شتيغن ثم ارتطمت بالعارضة لتتعالى أصوات الجمهور.

وحاول برشلونة الوصول إلى مرمى ليون في أكثر من مناسبة عن طريق ليونيل ميسي، الذي تولى مهمة تفكيك الجدار الدفاعي الصلب لليون، بجانب ديمبلي الذي فشل في العديد من الصراعات الثنائية.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد سيرجيو بوسكيتس أن يحرز الهدف الأول للبلوغرانا، بتعامله بشكل جيد مع تمريرة سميدو قبل أن تخرج تسديدته بجوار القائم الأيمن للحارس.

وواصل الفريق الإسباني ضغطه مع انطلاقه الشوط الثاني وتحول ميسي للعب أقرب لمنطقة الجزاء بجوار لويس سواريز على أمل إحراز هدف التقدم.

وأهدر سواريز فرصة محققة في الدقيقة 60، حيث لم يستثمر خطأ مدافعي ليون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن فشل الأوروغواياني في تحويل الكرة إلى الشباك بغرابة.

واستغل ديباي مهارته على الجبهة اليسرى وراوغ نيلسون سميدو إلى أن مرر كرة عرضية لزميله موسى ديمبلي ولكن تدخل تير شتيغن في الوقت المناسب.

وأجرى إرنستو فالفيردي التغيير الأول في الدقيقة 68 بخروج عثمان ديمبلي الذي تراجع مردوده في الشوط الثاني، وأشرك فيليب كوتينيو بدلا منه.

وسيطر برشلونة على الربع ساعة الأخيرة بشكل كامل، وتراجعت خطوط ليون في ظل محاولات ميسي وسواريز المستميتة لتسجيل الهدف، ولكن دون جدوى أمام يقظة لاعبي ليون.

ولجأ الفريق الفرنسي للعودة بكامل لاعبيه أمام هجوم برشلونة الكاسح، وهو ما نجح فيه بالنهاية بعد إنهاء المباراة بتعادل صعب مع برشلونة.