ليفربول وبايرن ميونخ يفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة القمة التي جمعت بينهما، ضمن مرحلة ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل كلا الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، غير أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في معقل بايرن ميونخ "أليانز آرينا" يوم 13 آذار/مارس المقبل.

مجريات المباراة

أول تهديد في المباراة كان في الدقيقة 12 بعد تمريرة من هندرسون خلف المدافعين إلى محمد صلاح الذي حاول تسديدها من لمسة واحدة، ولكن مانويل نوير تألق وأمسك بالكرة.

ورد بايرن ميونخ بقوة في الدقيقة 13 بعرضية جنابري من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، وحولها جويل ماتيب باتجاه مرماه ولكن البرازيلي أليسون تألق وتصدى للكرة.

وعاد ليفربول للهجوم بمهارة فردية من ساديو ماني في الدقيقة 16، والذي سدد بقوة ولكن الكرة ذهبت بجانب القائم الأيمن لمانويل نويل، ورد بايرن ميونخ في نفس الدقيقة حيث أخطأ أليسون في تشتيت الكرة، لتصل إلى كومان الذي سددها في الشباك الخارجية للمرمى.

وظهر صلاح لثاني مرة في الدقيقة 24، بعد ضربة ثابتة في الجهة اليسرى نفذها أرنولد أخرجها دفاع بايرن ميونخ، لتعود إلى أرنولد الذي أرسلها عرضية على رأس صلاح الذي حولها بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 33 كانت أخطر كرة في المباراة لصالح ليفربول، بعد تسديدة من نابي كيتا اصطدمت بسولي ووصلت لماني المنفرد تمامًا بنوير، ولكنه سدد الكرة بشكل غريب بجانب القائم الأيسر للحارس الألماني.

وسدد جنابري في الدقيقة 36 كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أليسون أخرجها لركنية.

وشهدت الدقيقة 40 هجمة رائعة لليفربول، بعد تمريرة من صلاح بـالكعب لفيرمينو الذي مرر عرضية إلى ماتيب المتقدم، ولكنه سددها بجانب القائم الأيمن للحارس الألماني.

وفي آخر دقيقة من الشوط الأول أرسل أرنولد عرضية إلى فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ولكنه سددها ضعيفة في أحضان نوير.

ومع بداية الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، حتى الدقيقة 53 عندما قام ماني بتمريرة كرة إلى روبرتسون المتقدم خلف المدافعين، ولكن سولي تدخل وأبعدها لتصل لمحمد صلاح الذي فشل في استلام الكرة بشكل سليم لتخرج لركلة مرمى.

وكان أول تهديد لبايرن ميونخ في الشوط الثاني في الدقيقة 59، عن طريق جنابري الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة علت عارضة البرازيلي أليسون.

وحتى الدقيقة 70 تبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب، ولكنهما فشلا في الوصول إلى مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 79 استلم خاميس رودريغيز الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسددها قوية بجانب القائم الأيسر لأليسون، ليرد عليه أرنولد في الدقيقة 81 بتسديدة بعيدة تمامًا عن مرمى مانويل نوير.

وشهدت الدقيقة 85 أخطر كرة لليفربول في الشوط الثاني، بعد عرضية من روبرتسون على رأس ساديو ماني، ولكن مانويل نوير أخرجها بأطراف أصابعه لركنية.

وحتى نهاية المباراة فشل الفريقان في الوصول للمرمى، لتبقى الشباك نظيفة، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويتأجل الحسم لمباراة العودة في ألمانيا.