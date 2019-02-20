شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. النيابة تستمع لشهود تفجير «الدرب الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

استعجال تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي

تواصل النيابة العامة المصرية، التحقيق فى الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، فيما استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول المضبوطات فى منزل المتهم، وأيضا تقرير الطب الشرعى حول المتهم وأشلاءه.

كما استعجلت النيابة أيضًا التقرير الطبى حول حالة المصابين الذين سقطوا جراء التفجير لسماع أقوالهم والاستماع أيضا لشهود العيان، وكانت النيابة استمعت إلى السيدة التى ظهرت فى الفيدو المتداول للحادث وتحمل «أكياس» وتسير أمام الإرهابي فى الشارع.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث، وأيضا منزل الإرهابي لاستكمال التحقيقات، وأمرت بالتحفظ عل القنيلة التى تم العثور عليها فى المنزل، بعد إبطال من قبل ضابط المفرقعات المصاحب للنيابة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى المحال المتواجدة بمحيط الحادث.

إبطال مفعول قنبلة داخل منزل الإرهابي

وشيع مئات المصريين، فى مشهد مهيب، تصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصرية، أمس شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم، وهم المقدم رامى أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وأمين الشرطة محمد خالد، من قوة "قطاع الأمن الوطنى"، وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد، من قوة "مديرية أمن القاهرة".