مقتل وإصابة 25 حوثيا في محاولة تسلل فاشلة بالضالع اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 من مليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 10 آخرون، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وقالت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية": إن قوات الجيش الوطني اليمني أحبطت محاولة تسلل حوثية صوب "حبيل نعمة" بمديرية الحشاء بالضالع.



وأوضحت المصادر أن بقية عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فرت عقب إفشال الجيش اليمني محاولة تسللهم.



ولجأت المليشيا الإرهابية إلى تعويض خسائرها الفادحة بقصف المناطق المأهولة بالسكان في مناطق "الدخلة" و"حبيل نعمة" بمديرية الحشاء، وهو ما أسفر عن أضرار في المنازل والممتلكات.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، الأحد، من تحرير العديد من التلال والقرى في مديرية الحشا، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وذكر مصدر عسكري بالجيش اليمني لـ"العين الإخبارية" أن قوات الجيش، مسنودة من المقاومة الشعبية، نجحت في تحرير التلال والقرى المحيطة بمنطقة "السوق" فيما تشن هجوما عسكريا على مرتفعات "الطاحون" الاستراتيجي، أهم تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحشا.