القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزايد حدة الانقسامات بين أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا بعد أن سلمت أنقرة القاهرة إرهابيين مطلوبين للعدالة أمام القضاء المصري، الأمر الذي ينذر بنهاية شهر العسل بين الجماعة وأردوغان.

كانت هذه تفاصيل خبر هل انتهى شهر العسل بين أردوغان والإخوان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.