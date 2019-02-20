عملية طعن بمرسيليا الفرنسية.. ومقتل المنفذ

أصيب 4 أشخاص بجروح، في عملية طعن نفذها رجل وسط مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، قبل أن يطلق عناصر من الشرطة النار عليه، مما أدى إلى مقتله.
وأوضحت مصادر فرنسية أن المهاجم قام بجرح 4 أشخاص بسلاح أبيض، أحدهما في حالة حرجة بالمستشفى.
وأعلنت الشرطة أن حياة الجرحى الآخرين من المارة ليست في خطر، كما أوضحت أن المعتدي أشهر سلاحا لدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان، فأطلقوا النار عليه، مما أدى إلى مقتله.
وأضافت الشرطة أن دوافع المهاجم لم تتضح بعد، فيما قامت بتطويق موقع الحادث
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