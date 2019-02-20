سويسرا.. كارثة جليدية "تدفن" 12 شخصا

دُفن عدد من المتزلجين، الثلاثاء، إثر انهيار جليدي على منحدرات منتجع كران مونتانا السويسري، الذي كان مكتظا بالمتزلجين، فيما بدأ العشرات من رجال الإنقاذ عمليات لانتشال ناجين.

ونقلت صحيفة "نوفيليست" المحلية عن المسؤول في المنطقة نيكولا فيرو قوله، إن من المعتقد أن ما يتراوح بين 10 أشخاص و12 شخصا محاصرون تحت الجليد.

من جانبها، قالت شرطة منطقة فاليز على تويتر: "حدث انهيار جليدي في قطاع بلين-مورت، وفرق البحث والإنقاذ موجودة في الموقع. عدة أشخاص دفنوا".

وفي بيان منفصل، قالت الشركة المسؤولة عن التزلج في المنتجع، إن دورية تابعة لها أبلغت عن الحادث الساعة 13:23 (بتوقيت غرينيتش) وأن "ملابسات الحادث ليست واضحة حتى الآن".

وقال رئيس الشركة فيليب ماجيستريتي: "يوجد نحو 100 من أفراد الإنقاذ في الموقع. كما يوجد أفراد من الجيش الموجودين هنا (بالأساس) قبيل كأس العالم". ومن المقرر أن تستضيف الشركة في هذا المنتجع بطولتين للسيدات في مطلع الأسبوع المقبل.

ووقع هذا الانهيار مع بدء ذوبان الجليد الكثيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الأخير، كما تزامن مع العطلات الدراسية في بعض المقاطعات.

ونقلت وكالة رويترز عن ماجيستريتي قوله: "كان على المنحدرات نحو 8 آلاف متزلج، وكان اليوم رائعا".