إيرانيون غاضبون يزيلون لافتات لقتلى الحرب في سوريا و13 حركة احتجاجية.. فيديو

الخليج 365 - باريس

قالت المعارضة الإيرانية إن مواطنين غاضبين أزالوا لافتة كبيرة تحمل صورًا لقتلى الحرب من الإيرانيين في حرب سوريامن أجل الحفاظ على نظام الأسد.

وتظهر فيديوات أن أشخاصًا محليين غاضبين يدمرون لافتة كبيرة بين طريقي دزفول و أنديمشك تحمل صورًا لقتلى الحرب من الإيرانيين الذين قاتلوا بجانب نظام الأسد.

واضطرت قوات القمع الإيرانية باطلاق الغازات المسيلة للدموع وإطلاق العيارات النارية على الهواء لتفريق المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن أبناء الشعب الإيراني غير راضين عن تدخل النظام في سوريا والمنطقة وهتفوا مرارًا وتكرارًا شعارات في مظاهراتهم في مدن مختلفة:

«غادروا سوريا - فكّروا فينا»

«لاغزة ولالبنان نفديك يا ايران»

وشنت قوات الأمن هجومًا بالغازات السامة على المواطنين الغاضبين الذين قاموا بإزالة اللافتة الكبيرة التي كانت تحمل صورًا للقتلى من الإيرانيين في حرب سوريا بجانب نظام الأسد.

إلى ذلك، أفادت معاقل الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت في مختلف المدن الإيرانية ليوم الاثنين 18فبراير . وفي هذا اليوم جرت مالايقل عن 13 حركة احتجاجية في إيران.

وفي تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية واصل عمال السكك الحديد إضرابهم وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم مالم يتم تحقيق مطالباتهم. وفي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان نظم مواطنون منهوبة أموالهم من قبل مؤسسة «بدرتوس» بمدينة مشهد تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى المحافظة.

كما قامت طالبات المدارس في مدرسة بمدينة مريوان في صفوفهم الدراسية بالقيام بحركات احتجاجية ورفع منشورات وقراءة انشودة «زميلي الدراسي» مطالبات بإطلاق سراح المعلم المعتقل مختار أسدي.

كما اقيمت تجمعات احتجاجية من قبل عمال بلدية بمدينة جاه بهار في محافظة سيستان وبلوشستان وعمال معمل الزيت النباتي بمدينة زنجان وضحايا الطائرة المتحطمة في طهران والمشاركون في اختبار المحاماة أيضًا في طهران ومواطنون منهوبة أموالهم بمدينة رشت.

إضراب عمال السكك الحديدية بمدينة تبريز في محافظة آذربيجان

ولا يزال إضراب عمال السكك الحديدية بمدينة تبريزفي محافظة آذربيجان أمام محطة السكك الحديدية متواصل.

وحسب المعارضة الإيرانية، هؤلاء العمال لم يستلموا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر وكذلك لم تدفع لهم مستحقاتهم للتأمين لمدة ثلاثة أشهر. في عام 2018 كان هؤلاء العمال نظموا عدة تجمعات احتجاجية عارمة في جميع أنحاء المحافظة. إلا أنه لم يلقوا أي إجابة على مطالباتهم. وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم مالم يتم تحقيق مطالباتهم.و نظمت مجموعة من عمال بلدية عبادان تجمعًا إحتجاجيا.