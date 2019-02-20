جرحى واعتقالات في اقتحام إسرائيلي للأقصى

اقتحمت القوات الإسرائيلية بالقوة، مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 مصليا فلسطينيا، فضلا عن اعتقال 15 آخرين.
وهاجمت عناصر الوحدات الخاصة المصلين داخل المسجد واعتدت عليهم بالضرب، بعد أن اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، وشرعت بإغلاق جميع أبواب المسجد.
وكان مراسل سكاي نيوز قد ذكر في وقت سابق أن المواجهات اندلعت بالقرب من باب الرحمة داخل باحات الأقصى، حيث هاجم الجنود الموجودين في المكان بعد انتهاء صلاة العشاء.
ونقل عن مصادر فلسطينية قولها إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا 15 شابا، جرى التعرف على هويات 9 منهم.
وكان التوتر قد عاد إلى المسجد الأقصى، الأحد، عندما وضعت القوات الإسرائيلية سلاسل حديدية على بوابة تؤدي إلى المسجد، وعندما أزالها فلسطينيون، ردت إسرائيل بإغلاق المسجد لفترة من الوقت.
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