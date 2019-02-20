السعودية تعلن عن وظائف مسموح بها للزائرين اليمنيين "تفاصيل"

أكدت السلطات السعودية أن الزائرين اليمنيين مسموح لهم العمل في مختلف الوظائف المهنية شريطة الحصول على إشعار الزائرين أو إشعار أهلية عمل.

واوضح الموقع الرسمي لنظام “أجير ” إن إشعار “الزائرين”: هو وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات، حسب المدة المحددة في الإشعار.

كما بين الموقع إن إشعار “أهلية عمل”: هو وثيقة قانونية توثّق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة تُعامل معاملة رخصة العمل وتعتبر متطلب رئيس لطلب إصدار إقامة للزائر اليمني.

كما حدد الموقع الوظائف والمهن التي يمكن للزائرين العمل فيها وهي وظائف مهنية أو وظائف منزلية.

وتشمل الوظائف المهنجميع وظائف سوق العمل باستثناء الوظائف المسعودة.

أما الوظائف المنزلية فتشمل الوظائف التالية: سائق خاص، عامل منزلي، ممرض منزلي، مباشر منزلي، وسفرجي منزلي.

وتدفق مئات الالاف من اليمنيين الى المملكة العربية السعودية خلال الاربع السنوات الماضية جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على المحافظات.