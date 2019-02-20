طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف فوق قطاع غزة

حلقت طائرات دون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بشكل مكثف فوق مناطق متفرقة من أجواء قطاع غزة، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد اكثر من 335 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.