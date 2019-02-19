محامي لمجرد: المشتكيتان رافقتاه برضاهما..وعرض على إحداهما 200 مليون سنتيم

وصف محامي الفنان، سعد لمجرد، “جون مارك فيديدا”، قضية موكله بالمعقدة، وكشف أنه عرض على مشتكيته في قضيته الثانية مبلغ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكايتها.

وقال “جون مارك فيديدا”، في حوار أجراه، أخيرا، مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن قضية لمجرد معقدة، في ظل إصرار المتهمتين معا على التمسك بحقهما في المتابعة القضائية.

وأبرز المحامي الفرنسي أن الوقائع المتوفرة تؤكد أن الشابتين رافقتا لمجرد إلى غرفته بكامل إرادتهما، غير أن القضاء له اعتبارات أخرى.

وقبل أن يكشف المحامي أن المتهمة الثانية تلقت عرضا قيمته 200 مليون سنتيم، مقابل التراجع عن الشكاية، كشف تحقيق “tf1” عن لمجرد، أن مشتكيته الأولى “لورا بريول” بدورها تلقت عرضا بقيمة 100 مليون سنتيم للتنازل عن المتابعة.